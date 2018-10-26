رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة بالذخيرة الحية "رعد 29"

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمناورة "رعد 29" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ويتواكب مع الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية، كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة تملؤهم العزيمة والإصرار للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، والتفاني في تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام لتأمين حدود مصر الغربية، وحماية مقدرات ومكتسبات الشعب المصري العظيم.





وتضمنت المرحلة الرئيسية قيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوى وقصف مراكز القيادة للعدو ودفع المفارز المدرعة للاستيلاء على خط حيوي في العمق وتأمينه بالتعاون مع القوات الجوية وتحت ستر وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة مدفعية الرمي المباشر وغير المباشر والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات، وفقاً لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الأسلحة المشتركة لتدمير الاحتياطات وتطوير الهجوم وإرباك وتدمير مراكز القيادة للعدو.





وفي نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في حماية بوابة مصر الغربية.

وناقش الفريق محمد فريد، عددا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية في أسلوب تخطيط وإدارة المرحلة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتي أجاب عنه مخططي ومنفذي المشروع.



