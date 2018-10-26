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عباس يصف فلسطينيي الداخل بـ"قوى لايستهان بها"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
عباس يصف فلسطينيي الداخل بـقوى لايستهان بها
عباس
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وكالات
 

حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على التمسك بالجنسية الإسرائيلية التي يحملونها، وعدم السعي للانتقال إلى الدولة الفلسطينية.

 

واستعرض محمود عباس، أمام فريق من الصحفيين الفلسطينيين من مواطني الداخل الوضع في المنطقة وأعاد إلى الأذهان الدور الذي لعبه في الماضي أعضاء الكنيست الفلسطينيين إبان تشكيل حكومة رابين قبيل التوقيع على اتفاقية أوسلو، وكيف رجحوا كفة حكومة اسحاق رابين.

 

وأكد عباس على "أهمية الدور الذي يلعبه فلسطينيو الداخل، وشدد على ضرورة استمراره من خلال توحيد الصفوف والخطاب وعدم التشرذم ليصبح الحضور العربي في الكنيست قوة لا يستهان بها".

 

ونصح الرئيس الفلسطيني مواطني مناطق الخط الأخضر الفلسطينيين بـ"عدم المبالغة أثناء الاحتجاجات وأن يتصرفوا بعقلانية وأن يتجنبوا تحدي السلطات الإسرائيلية لمجرد التحدي الذي لا يؤتي بأي ثمار".

 

وأكد الرئيس الفلسطيني أثناء اللقاء "أن القيادة الفلسطينية تعتمد على الله وعلى دور فلسطينيي الداخل في نضالها من أجل قيام الدولة المستقلة".

 

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