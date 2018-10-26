الأرباح الفصلية لـ"قطر للسينما" تنخفض 21%

انخفضت أرباح شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 21.4% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض إيرادات النشاط.





وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر، إن أرباح الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق بلغت 1.4 مليون ريال (388.2 ألف دولار)، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي عند 1.8 مليون ريال (499.1 ألف دولار).





وبلغت أرباح السينما بالتسعة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 6.3 مليون ريال، مقابل 7.5 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2017، بتراجع 15.4%.





وبلغ العائد على السهم 1.01 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر السابق، مقابل 1.20 ريال عائداً على السهم للفترة المماثلة من 2017.





وأثر على نتائج الشركة بالتسعة الأشهر انخفاض إيرادات النشاط بنسبة 26.6% إلى 4.7 مليون ريال، وتراجع إيرادات الأرباح 4.5% عند 12.6 مليون ريال.





وكانت أرباح السينما تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 19.6% إلى 2.22 مليون ريال، وسجلت الشركة أرباحاً خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 4.94 مليون ريال، بانخفاض سنوي 13.5%.



