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عمر عبد العزيز ناعيا وفاة الشيخ: "خسارتي فيك أكبر مما أتصور"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
عمر عبد العزيز ناعيا وفاة الشيخ: خسارتي فيك أكبر مما أتصور
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الفجر الفني
 

نعى المخرج عمر عبد العزيز، زميله المخرج عمر الشيخ الذي وافته المنية  عن عمر ناهز الـ41 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته  بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عبد العزيز: "ابني الغالي عمر الشيخ.. خسارتي فيك أكبر مما أتصور.. وداعا".

ويشيع جثمان الشيخ من مسجد حسن الشربتلى بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس اليوم بعد صلاة الجمعة، حيث يتواجد الجثمان حاليًا بمعهد ناصر.

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