ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات ببولاق الدكرور

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالجيزة، برئاسة العميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات، من القبض على تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 70 قرصا مخدرا، و14 قطعة حشيش كبيرة، بشارع ترعة عبد العال دائرة قسم بولاق الدكرور.



وردت معلومات للعقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مينا.ج.ج، 18 سنة، مقيم بشارع المدرسة بمنطقة صفة اللبن، أحمد. م.ف، 18 سنة، مقيم بشارع أبو زيد منطقة صفة اللبن، بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، متخذين دائرة قسم بولاق الدكرور مسرحا لمزاولة تشاطهما الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية عقب استئذان النيابة العامة، والقبض عليهما بشارع ترعة عبدالعال، دائرة قسم بولاق الدكرور، وبحوزتهما 70 قرص ترامادول، 14 قطعة حشيش كبيرة الحجم، 900 جنيه، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات بحيازتهما المضبوطات للإتجار، والهاتفين المحمول لسهولة الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالي حصيلة الإتجار في المخدرات.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



