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الإسماعيلي يوافق على طلب "فييرا" ويعين عضوا جديدا بالجهاز الفني

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
الإسماعيلي يوافق على طلب فييرا ويعين عضوا جديدا بالجهاز الفني
فييرا
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الفجر الرياضي
 

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للفريق لإنضمام عضو جديد إلى الجهاز الفنى للدراويش.

 

حيث طالب ” فييرا ” الإستعانة بالبرتغالى جواو سيلڤانو ليتولى مهمة المدرب المساعد ومحلل لأداء اللاعبين بداية من امس الخميس.

 

يذكر أن ” سيلڤانو ” عمل مع المدير الفنى للدراويش الحالى خلال تولى الأخير القيادة الفنية لأحد الفرق الإماراتية والبرتغالية.

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