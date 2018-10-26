الإسماعيلي يوافق على طلب "فييرا" ويعين عضوا جديدا بالجهاز الفني

وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للفريق لإنضمام عضو جديد إلى الجهاز الفنى للدراويش.

حيث طالب ” فييرا ” الإستعانة بالبرتغالى جواو سيلڤانو ليتولى مهمة المدرب المساعد ومحلل لأداء اللاعبين بداية من امس الخميس.

يذكر أن ” سيلڤانو ” عمل مع المدير الفنى للدراويش الحالى خلال تولى الأخير القيادة الفنية لأحد الفرق الإماراتية والبرتغالية.