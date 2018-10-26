الإسماعيلي يوافق على طلب "فييرا" ويعين عضوا جديدا بالجهاز الفني
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:11 صالفجر الرياضي
وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البرازيلى
يوسف فييرا المدير الفنى للفريق لإنضمام عضو جديد إلى الجهاز الفنى للدراويش.
حيث طالب ” فييرا ” الإستعانة بالبرتغالى جواو سيلڤانو ليتولى مهمة المدرب
المساعد ومحلل لأداء اللاعبين بداية من امس الخميس.
يذكر أن ” سيلڤانو ” عمل مع المدير الفنى للدراويش الحالى خلال تولى الأخير
القيادة الفنية لأحد الفرق الإماراتية والبرتغالية.
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