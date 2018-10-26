فرقة ابن عربي تتألق بحفل كامل العدد بساقية الصاوي (صور)

شدا أعضاء فرقة ابن عربي في ليلة روحانية بقاعة النهر بساقية الصاوي، بباقة من أجمل أناشيدهم حيث شهد الحفل تواجد عدد كبير من محبيهم.

وبدأ عبد الله المنصور، منشد الفرقة افتتاحية الحفل بكلمتي "اشتقنا لكم يا أحبائي"، معربًا عن حماسه الكبير لهذه الإطلالة، التى تعيد الفرقة المغربية إلى مصر بعد فراق 3 سنين عن آخر زياراتها للقاهرة.





وأشار إلى اختياره مسمى "ليالي القرب والوصال"، لهذه الجولة الغنائية لما تحمله من شوق ومحبة للجمهور المصري.

وفاجأت ابن عربى، الحضور ممن ملأوا قاعة النهر بالكامل بالعرض اللايف الأول لمقتطفات من ألبومها الجديد "العاشق والمعشوق"، مع سحرها الجمهور بتوليفة غنائية من أشهر قصائدها وأعمالها الغنائية، منها "أفناني ذا الحب"، و"عرفت الهوى"، و"سلبت ليلى"، و"قالوا أتنسى الذي تهوى".





تأتي هذه الحفلة كافتتاحية جولة ابن عربي المنتظرة فى مصر، وتتبعها الفرقة بحفل آخر فى الأوبرا مساء الإثنين المقبل، ومن بعدها مسك الختام بمكتبة الإسكندرية مطلع نوفمبر.





وأشارت الفرقة الى نيتها تصوير كليب غنائي لإحدى أغنيات الألبوم الجديد خلال إقامتهم المؤقتة فى مصر، وسيتم ظهوره للنور قبل إطلاق الألبوم قريبًا، مضيفًا أن ثانى حفلات الجولة ستحتضنها مكتبة الإسكندرية، وستأتي بعد حفلة القاهرة ببضعة أيام.







