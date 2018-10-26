ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خالد حسن: 90% من أسباب الهجرة غير الشرعية اقتصادية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:26 ص
خالد حسن: 90% من أسباب الهجرة غير الشرعية اقتصادية
خالد حسن
طباعة
 
قال خالد حسن الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجيات العامة لمواجهة الهجرة غير الشرعية لها 4 أبعاد هى البعد الأمني والتشريعي والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإحداث تنمية فى مناطق الهجرة نفسها.

وأضاف في حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كلما زادات معدلات التنمية فى المناطق المرسلة للمهاجرين كلما قلت الهجرة غير الشرعية من تلك المناطق، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على منع دخول المهاجرين غير الشرعيين وبقاءهم خارج الحدود الأمريكية.

وأوضح أن 90% من أسباب الهجرة غير الشرعية هى الأسباب الاقتصادية، مضيفًا: "لا أؤيد فكرة إقامة جدار عازل بين الدول وبعضها بدعوى مجابهة الهجرة غير الشرعية".
المزيد عن: مصر خبير أمني خالد حسن توك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 5:40:00 AM