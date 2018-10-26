خالد حسن: 90% من أسباب الهجرة غير الشرعية اقتصادية

وأضاف في حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كلما زادات معدلات التنمية فى المناطق المرسلة للمهاجرين كلما قلت الهجرة غير الشرعية من تلك المناطق، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على منع دخول المهاجرين غير الشرعيين وبقاءهم خارج الحدود الأمريكية.





وأوضح أن 90% من أسباب الهجرة غير الشرعية هى الأسباب الاقتصادية، مضيفًا: "لا أؤيد فكرة إقامة جدار عازل بين الدول وبعضها بدعوى مجابهة الهجرة غير الشرعية".