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أحمد السقا يعزي الأردنيين في ضحايا السيول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
أحمد السقا يعزي الأردنيين في ضحايا السيول
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قدم الفنان أحمد السقا، واجب العزاء للشعب الأردني، في ضحايا كارثة السيول التي اجتاحت البلاد وخلفت وراءها عددًا من الضحايا. 

وكتب "السقا" عبر حسابه  لموقع الصور "إنستجرام": "خالص التعازي لشعب الأردن الحبيب.. اللهم آنس خوف المفقودين وردهم إلى أهلهم سالمين، وارحم الأموات منهم وانثر على قلوب أهلهم بردًا وصبرًا".

يذكر أن السيول أودت يحياة 18 طالبًا جرفتهم السيول، عندما كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت.



أحمد السقا يعزي الأردنيين في ضحايا السيول
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