ضبط مسن "102 عام" بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة 92 عامًا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على مسن، في الـ102 من عمره، ارتكب جريمة جنسية ضد عجوز في الـ92 من عمرها.





وذكرت وكالة فرانس برس، أن الحادث وقع في دار لرعاية المسنين بضواحي مدينة سيدني، أثناء وقت الغداء، ولم تحدد الشرطة الفعل الذي قام به المسن، إلا أنه متهم بارتكاب فعل غير لائق.





وبحسب القانون الأسترالي، يمكن أن يطلق على بعض التصرفات كلمس الأماكن الحساسة وغيرها من الأفعال التي تنسب إلى الإيحاءات الجنسية، التي ترتكب دون موافقة الضحية "اعتداء جنسيا".





كما تندرج أفعال أخرى غير جنسية في هذا البند من القانون الأسترالي، إذا كان الغرض منها الحصول على "لذة جنسية".





ويواجه الرجل العجوز الذي ألقت الشرطة القبض عليه، الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، في الجلسة التي ستعقدها المحكمة في 20 نوفمبر المقبل.



