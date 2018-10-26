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بيبو: الزمالك يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.. وكهربا وساسي متألقان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
بيبو: الزمالك يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.. وكهربا وساسي متألقان
كهربا
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ريهام عبد المحسن
 

أشاد خالد بيبو نجم الأهلي السابق بمحمود كهربا وفرجاني ساسي نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الزمالك فريق جيد ولديه لاعبين جيدين هذا الموسم وفوزه على الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي شئ كبير".

 

واختتم: "سعيد بأداء كهربا مع الزمالك مؤخرًا وتحركاته في الملعب وفارق بشكل كبير من الفريق على الرغم من عدم تسجيله للأهداف بالإضافة لتألق فرجاني ساسي".

 

 

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