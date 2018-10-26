بيبو: الزمالك يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.. وكهربا وساسي متألقان

أشاد خالد بيبو نجم الأهلي السابق بمحمود كهربا وفرجاني ساسي نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الزمالك فريق جيد ولديه لاعبين جيدين هذا الموسم وفوزه على الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي شئ كبير".

واختتم: "سعيد بأداء كهربا مع الزمالك مؤخرًا وتحركاته في الملعب وفارق بشكل كبير من الفريق على الرغم من عدم تسجيله للأهداف بالإضافة لتألق فرجاني ساسي".