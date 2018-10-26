"دعم مصر" يناقش خطة عمل الائتلاف خلال المرحلة المقبلة

انتهى منذ قليل، اجتماع الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مع نواب رئيس الائتلاف وهم: "النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة، والنائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس" والأمين العام للائتلاف المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والأمناء المساعدين وهم:"النائبة هبة سوزى رفلة والنائب محمد السلاب ووليد دعبس وشريف الجابري.



وناقش الاجتماع خطة عمل الائتلاف خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى سبل الإسراع من تشريع القوانين التى من شأنها تسهيل حياة المواطن والتى لها أثر على المجتمع.