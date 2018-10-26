رسميا.. عمر خربين خارج قائمة الهلال في البطولة العربية

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال يفاضل بين المهاجم الفرنسي جوميز والفنزويلي ريفاس لضم أحدهما بدلًا من السوري عمر خربين لقائمة الفريق لمواجهة نفط العراقي.

ويلتقي الهلال السعودي مع نفط العراقي وذلك يوم الإثنين المقبل والموافق 29 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الشيخ زايد للأندية العربية.

وكان جيسوس قد أعلن مسبقًا عن قائمة الأجانب في الأدوار التمهيدية حيثُ ضمت كلًا من؛ علي الحبسي والإسباني بوتيا والبيروفي كاريلو والبرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين.