جريني يكشف أول مسلسل مصري تابعه







وقام جريني خلال لقائه فى أولى حلقات برنامج "شريط كوكتيل" الذى يقدمه الفنان هشام عباس على قناة "الحياة"، بغناء أغنية "على بابا" من المسلسل.

كشف المطرب المغربى عبد الفتاح جريني، عن عشقة للدراما المصرية، لافتًا إلى أن أول مسلسل شاهده هو "ليالي الحلمية" والذى عرض فى المغرب، كما عبر عن عشقه لشخصية علي بابا من مسلسل "ألف ليلة وليلة" للفنان يحيى الفخراني.