صراع ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم فرنسا

تشهد سوق الانتقالات الشتوية في يناير منافسة كبيرة بين ريال مدريد وبرشلونة، لكن هذه المرة ستكون خارج الميدان حيثُ يتنافس الفريقان على خطف الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

ويمر بوجبا بفترة سيئة مع مانشستر يونايتد بسبب خلافاته المتكررة مع مدربه جوزيه مورينيو، لذلك يبدو أن الفرنسي قد حسم أمره بالرحيل خلال الفترة المقبلة وسط اهتمام عدد كبير من الأندية مثل يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن بوجبا سيكون لديه فرصة للعب في ريال مدريد أكثر من برشلونة حيثُ قلل تألق أرثر ميلور من رغبة الكتالونين في ضم الفرنسي الدولي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن من المتوقع رحيل توني كروس ولوكا مودريتش خلال الفترة المقبلة لذلك يتعين على إدارة الملكي التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل في خط الوسط.