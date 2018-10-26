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باسل السيسي: أسعار العمرة للعام الجاري ستبدأ من 9500 جنيه

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:54 ص
باسل السيسي: أسعار العمرة للعام الجاري ستبدأ من 9500 جنيه
باسل السيسي
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رقية جمال
 
قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الأسبق، إن أسعار العمرة الاقتصادية للعام الجاري ستبدأ من 9 آلاف و500 جنيه، خاصة بعد فتح الموسم مبكرًا أمام الشركات، وهو ما يعطي الحرية لاختيار المساكن بالسعودية ورحلات الطيران.

ودعا "السيسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، الدولة لتبني سياسة وهدف بإلغاء الألفين ريال على الراغبين في أداء العمرة للمرة الثانية.

وأشار "السيسي"، إلى أن وزارة السياحة وافقت على تحديد موسم العمرة في 3 أشهر فقط.
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