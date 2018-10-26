"الصحة": مصر ستنقل خبرتها في علاج فيروس سي للسودانيين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تكلفة علاج فيروس سي في مصر 700جنيه، وفي العالم بـ80 ألف دولار.



وأضاف "مجاهد"، في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن مصر ستنقل خبرتها في علاج فيروس سي في ورشة عمل للسودانيين، من خلال تدريبهم لكيفية الوقاية والعلاج من الفيروس، ويلقي المحاضرات أستاذة كبار من مصر، مضيفًا أن الوزيرة أهدت 100 منحة علاجية لفيروس سي للسودانيين، وأهدت منحة زيارة لأكثر من300 طبيب سوداني للتقديم لدورة تدريبية لهم.



وشدد على أنه ستعلن مصر عن علاج مرضى أفارقة بفيروس سي، وسننتهي من علاج مرضى فيروس سي في 2020.

