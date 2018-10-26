غرفة التجارة الأمريكية: السيسي أكد لنا إصراره على تفعيل برنامج الإصلاح

قال ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن زيارتهم لمصر شهدت العديد من اللقاءات والزيارات مع العديد من المسئولين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف، خلال حواره مع فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن العلاقات الأمريكية المصرية في طريقها للنمو، معقبًا: "زيارتنا استغرقت 3 أيام ومستمرون في التواصل والاستثمار في مصر"، موضحًا أن الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة، وتستطيع حسم المنافسة مع أي شركة في العالم.



وتابع، أن الرئيس السيسي أكد لنا على إصراره لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورأينا تنفيذ هذه الإصلاحات بأعيننا، مضيفًا: "الشركات الأمريكية ليست هنا من أجل الأرباح فقط، ولكننا نركز على المسئولية المجتمعية بشكل كبير".

