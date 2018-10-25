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العام الأردني يغلق الطرق المؤدية لمكان البحث من الساعة السابعة صباح الغد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:29 م
العام الأردني يغلق الطرق المؤدية لمكان البحث من الساعة السابعة صباح الغد
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أسماء العزب
 
أعلن الأمن العام الأردني، مساء الخميس، إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان البحث والإنقاذ، من الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت
 عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.
المزيد عن: مكان البحث سابعة صباحا الطرق الأمن العام الأردني إغلاق
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