سفارة الإمارات في الأردن تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

دعت سفارة الإمارات في الأردن المواطنين الإماراتيين إلى الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة، نظراً لتأثر الأردن بمنخفض جوي قوي.





ويشهد الأردن، طوارئ بسبب السيول والأمطار الغزيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص والأطفال، وانتشل الدفاع الأردني 18 جثة، و34 إصابة، في حصيلة غير نهائية.