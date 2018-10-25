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سفارة الإمارات في الأردن تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:25 م
سفارة الإمارات في الأردن تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر
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وكالات
 
دعت سفارة الإمارات في الأردن المواطنين الإماراتيين إلى الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة العامة، نظراً لتأثر الأردن بمنخفض جوي قوي.



وأهابت السفارة من مواطنيها الاتصال بأرقام الطوارئ التالية إذا لزم الأمر: 065934780-065934781



ويشهد الأردن، طوارئ بسبب السيول والأمطار الغزيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص والأطفال، وانتشل الدفاع الأردني 18 جثة، و34 إصابة، في حصيلة غير نهائية.
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