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لاتسيو يحرج مارسليا في عقر داره

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:26 م
لاتسيو يحرج مارسليا في عقر داره
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واصل آينتراخت فرانكفورت الألماني سلسلة نتائجه الجيدة بفوزه اليوم على ابولون ليماسول القبرصي بهدفين دون رد ضمن مباريات المجموعة الثامنة في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

افتتح فيليب كوستيتش التسجيل مبكرا في الدقيقة 13 ثم ضاعف سباستيان هيلير النتيجة بهدف ثان (ق32).

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة فاجأ لاتسيو الإيطالي مضيفه مارسيليا الفرنسي بفوز صاعق (3-1) على ملعب فيلودروم.

بدأ الضيوف التسجيل بهدف مباغت عبر والاس فورتيونا دوس سانتوس (ق10) ثم ضاعف فيليبي كايسيدو النتيجة بهدف ثان (ق59) قبل أن يقلص ديميتري بايت الفارق بهدف لمارسيليا (ق86) لكن أدام ماروسيتش أطلق رصاصة الرحمة بهدف ثالث (ق90).

وبهذه النتائج يواصل فرانكفورت تربعه على عرش المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) يليه لاتسيو (6) ثم مارسيليا وابولون ليماسول ولكا منهما نقطة وحيدة.
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