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تعرف على شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
تعرف على شروط الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي
إسكان - ارشيفية
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كساب أحمد
 
قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في سحب كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل 31 أكتوبر بمساحات تتراوح ما بين 75 لـ90 متر، لافتَا إلى أن هذه الوحدات ستكون تشطيب كامل.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن شروط الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي هى أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وعدم حصوله على شقة سابقًا أو قطعة أرض من الدولة، وعدم زيادة الدخل عن 4200 إذا كان عازبًا، أو 5700 جنيه للأسرة بالكامل في حالة الزواج.
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