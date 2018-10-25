"طلاب من أجل مصر" تحتفل بانتصارات أكتوبر بجامعة بنها





احتفلت أسرة طلاب من أجل باحتفالات نصر أكتوبر المجيد داخل جامعة بنها، من خلال مصر ندوة تثقيفية عقدت ظهر اليوم داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة، بحضور أكثر من بحضور 250 طالبا وطالبة، وسرد اللواء على عرفة أحد أبطال حرب أكتوبر ذكريات النصر، وكيف تخطت القوات ببساله حاجز خط برليف المنيع.





يذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر قامت بتنظيم عدة فعاليات وأنشطة طلابية بمختلف الجامعات المصرية، منها ندوة بعنوان "أكتوبر والفن" بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تم خلالها تكريم أحد مصابى القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى احتفالية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد بنفس الكلية.





كما نظم طلاب من أجل مصر بجامعة بنها جولة تعريفية بأنشطة الأسرة فى ساحة كلية التربية الرياضية بالجامعة، تخللها توزيع بعض الملابس، كما نظمت الأسرة بجامعة المنصورة حفلا فنيا بمناسبة تخرج طلاب الفرقة النهائية لطب الأسنان.





وعقدت أسرة طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر حكاية نصر" بجامعة سوهاج، واحتفالية بعنوان "حكاية نصر 45 بساحة الحرم الجامعى بجامعة المنيا، وتخلله تنفيذ طابور عرض لكلية التربية الرياضية، كما تم تنظيم معرض لبيع الكتب بأسعار رمزية بكلية الزراعة جامعة سوهاج.





ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة طنطا رحلة لزيارة قاعدة طنطا الجوية بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى ندوة بعنوان تحديات الأمن القومى فى العصر الحديث، ونظمت الأسرة عدة لجان لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادى فى قنا، تخللها توزيع هدايا وجداول المحاضرات على الطلاب، وتنظيم حفل فنى بالمسرح المكشوف كلية العلوم.



