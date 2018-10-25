تركيا: السيول تقتل 6 مهاجرين على الحدود مع سوريا

قالت وكالة الأنباء التركية، اليوم الخميس، إن ستة مهاجرين لاقوا حتفهم على الحدود التركية مع سوريا بعد أن جرفتهم مياه السيول.







وقالت الوكالة إن المهاجرين كانوا يحاولون العبور بطريقة غير مشروعة إلى تركيا عند الحدود السورية مع إقليم خطاي التركي. ولم تذكر الوكالة جنسيات المهاجرين.