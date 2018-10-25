ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:15 م
عاجل.. السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول
السيسي وملك الأردن
طباعة
 
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً مساء اليوم بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
 
وأعرب الرئيس، عن خالص تعازيه للملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق فى ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الاْردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة. 
 
صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

المزيد عن: سيول البحر الميت الملك عبدالله العاهل الأردني السيسي اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
2
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
1
x
21:00
3
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
3
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
2
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 11:40:00 PM