عاجل.. السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:15 م
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً مساء اليوم بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
وأعرب الرئيس، عن خالص تعازيه للملك ولحكومة وشعب الأردن الشقيق فى ضحايا سيول منطقة البحر الميت، مؤكدا على تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الاْردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة.
صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .
المزيد عن: سيول البحر الميت الملك عبدالله العاهل الأردني السيسي اخبار مصر