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عاجل- السعودية| خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:15 م
عاجل- السعودية| خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا بملك الأردن
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 

 

تقدم صحيفة عاجل كل أخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وأعرب الملك المفدى – أيده الله – عن تعازيه لجلالته في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، سائلا الله للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.

 

وأكد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – أن المملكة تضع كل إمكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن الشقيق لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار.

 

وقد عبر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره ومواساته الصادقة، ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف.

 

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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