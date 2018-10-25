فهد المولد: أعتذر لجماهير الاتحاد على النتائج السيئة





قدم فهد المولد، مهاجم نادي اتحاد جدة، اعتذاره لجماهير العميد عقب الخسارة من الهلال في الدوري السعودي، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل.





وقال المولد، عقب انتهاء المباراة: "نعتذر لجماهير نادي الاتحاد على النتائج السيئة".





وتابع: "واجهنا صعوبات كثيرة الموسم الحالي وأقدم إعتذاري لجماهير الاتحاد والقادم أجمل بإذن الله".





وفاز الهلال على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



