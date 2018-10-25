ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يتمسك بالمركز الأخير في سلم ترتيب الدوري

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:45 م
كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يتمسك بالمركز الأخير في سلم ترتيب الدوري
طباعة
 
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مسلسل سقوطه بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الهلال هدف أول بقدم محمد كنو بالدقيقة (8) من ضربة جزاء، وتعادل ألكسندر بيزيتش للاتحاد بالدقيقة (19)، وأضاف جوميز الثاني للقروش في الدقيقة (74)، وسجل إدواردو الثالث بالدقيقة (93) بضربة جزاء.

ولا يزال نادي اتحاد جدة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين بعد أول 7 جولات حيثُ تعادل مباراتين أمام الوحدة وأحد وخسر 5 مباريات من فرق "الشباب، التعاون، القادسية، الفتح، الهلال".

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية للاتحاد ضد الهلال هذا الموسم حيثُ تمكن القروش من حصد لقب السوبر السعودي بعد الفوز على النمور في كلاسيكو لندن، ويبدو أن اتحاد جدة سيعاني كثيرًا بعد تلك السقطات بسبب الإعداد السيء للموسم.

المزيد عن: كلاسيكو السعودي الهلال الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
1
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
2
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
0
x
21:00
0
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
3
x
19:30
1
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 9:50:00 PM