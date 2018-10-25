كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يتمسك بالمركز الأخير في سلم ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مسلسل سقوطه بعد الخسارة من الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسجل الهلال هدف أول بقدم محمد كنو بالدقيقة (8) من ضربة جزاء، وتعادل ألكسندر بيزيتش للاتحاد بالدقيقة (19)، وأضاف جوميز الثاني للقروش في الدقيقة (74)، وسجل إدواردو الثالث بالدقيقة (93) بضربة جزاء.





ولا يزال نادي اتحاد جدة يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين بعد أول 7 جولات حيثُ تعادل مباراتين أمام الوحدة وأحد وخسر 5 مباريات من فرق "الشباب، التعاون، القادسية، الفتح، الهلال".





وتعد تلك الهزيمة هي الثانية للاتحاد ضد الهلال هذا الموسم حيثُ تمكن القروش من حصد لقب السوبر السعودي بعد الفوز على النمور في كلاسيكو لندن، ويبدو أن اتحاد جدة سيعاني كثيرًا بعد تلك السقطات بسبب الإعداد السيء للموسم.



