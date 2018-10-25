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رئيس الوزراء الأردني: المدرسة خالفت شروط السلامة العامة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:29 م
رئيس الوزراء الأردني: المدرسة خالفت شروط السلامة العامة
عمر الرزاز
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أسماء العزب
 
أعرب رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عن حزنه جراء السيول التي ضربت منطقة الأجوار الجنوبية في البحر الميت، وأسفرت عن 18 حالة وفاة من الأطفال، و44 مفقودا.

 وقال الرزاز، خلال كلمته، مساء اليوم، الحزن يعم الوطن.. رحم الله طلبة الرحلة المدرسيّة الذين قضوا في منطقة البحر الميّت، وأنزل السكينة والصبر على قلوب ذويهم، وأمنيات الشّفاء العاجل للمصابين".

وأشار إلى أن البحث ما زال جارياً من جانب الدفاع المدني والغوّاصين عن المفقودين.

وتابع، قائلا: "الدّرس الأساس هو وجوب التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات. المخاطبات أدناه بين المدرسة ووزارة التربية كانت حول الأزرق وليس البحر الميّت، وتشير إلى عدم التزام واضح بالشروط. التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كلّ مقصِّر".
المزيد عن: شروط رئيس الوزراء الأردني خالفت المدرسة السيول السلامة العامة الرزاز الحزن
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