الاتحاد يسقط بثلاثية أمام الهلال في الدوري السعودي









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزًا هامًا على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





تقدم الهلال بهدف أول عن طريق محمد كنو بالدقيقة (8) من خلال ضربة جزاء، ثم تعادل ألكسندر بيزيتش للاتحاد بالدقيقة (19)، قبل أن يضيف جوميز الثاني للقروش في الدقيقة (74)، وسجل إدواردو الثالث بالدقيقة (93).





وبهذه النتيجة؛ يبقى فريق اتحاد جدة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين، بينما يرفع الهلال رصيده للنقطة 18 ويحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.



