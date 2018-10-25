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بمشاركة النني.. آرسنال يعبر عقبة سبورتنج لشبونة بهدف "ويلباك"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:26 م
بمشاركة النني.. آرسنال يعبر عقبة سبورتنج لشبونة بهدف ويلباك
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وكالات
 
ألحق آرسنال الإنجليزي الهزيمة بمضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-0 في عقر داره الخميس وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم.

وسجل داني ويلبيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

وشارك الدولي المصري محمد النني في المباراة وقدم أداء جيد رفقة المدفعجية.

ورفع آرسنال رصيده الى 9 نقاط من أصل 9 ممكنة ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور التالي، في حين بقي رصيد سبورتينغ 6 نقاط.

والفوز هو الحادي عشر توالياً لآرسنال في مختلف المسابقات علماً بأن مدربه الإسباني أوناي إيمري يملك سجلاً ناصعاً في الدور الأول من الدوري الاوروبي حيث خاض 21 مباراة حتى الآن ففاز في 12 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى واحدة وقاد فريقه السابق اشبيلية الى الفوز بها ثلاث مرات توالياً من 2014 الى 2016.
المزيد عن: محمد النني سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي آرسنال
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