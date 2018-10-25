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سعر الدولار قبل نهاية التعاملات اليوم الخميس 25/10/2018

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:24 م
سعر الدولار قبل نهاية التعاملات اليوم الخميس 25/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل في البنك المركزي نحو 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.97 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و 17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 17.90 جنيه.
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