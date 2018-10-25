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خطاب وزارة الرياضة يقر بأحقية اللجنة الأولمبية في الجمعيات العمومية (مستند)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:17 م
خطاب وزارة الرياضة يقر بأحقية اللجنة الأولمبية في الجمعيات العمومية (مستند)
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علي نبوي
 
أكد خطاب مرسل من وزارة الشباب والرياضة للجنة الأولمبية المصرية، بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي، تقر فيه الوزارة بأن اللجنة هي الجهة المختصة بتحديد أمور الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لأحكام قانون الرياضة.


كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد أن دور اللجنة الأولمبية مع الأندية والاتحادات، هو دور فني ولا يحق لها التدخل في الأمور المالية والإدارية.


ويكشف خطاب الوزارة أن اللجنة لها السلطة والاختصاص الإداري وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية طبقا لأحكام قانون الرياضة وهو إقرار رسمي بحقوق اللجنة.

خطاب وزارة الرياضة يقر بأحقية اللجنة الأولمبية في الجمعيات العمومية (مستند)
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