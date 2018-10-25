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اخيرا.. نيسان تكشف عن "ماكسيما 2019" بتحديثات جديدة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:11 م
اخيرا.. نيسان تكشف عن ماكسيما 2019 بتحديثات جديدة
نيسان ماكسيما 2019
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 كشفت شركة نيسان أخيرًا بشكل رسمي عن ماكسيما 2019 بتحديثات جديدة.

الإطلاق العالمي الأول لماكسيما 2019 سيكون في معرض لوس انجلوس المقبل، وسوف نشهد الكشف الكامل حينها حيث حصلت ماكسيما 2019 على تحديثات خارجية عديدة بالإضافة إلى تطوير وزيادة أنظمة الأمان ضد الحوادث وأثناء القيادة. أبرز هذه الأنظمة هو Safety Shield 360 الذي يشمل 6 أنظمة مترابطة تساعد السائق أثناء القيادة وعند وقوع حادث. تتنوع أنظمة Safety Shield 360 بين نظام النقطة العمياء والكبح التلقائي عند وقوف السيارة الأمامية أو وجود المارة والعديد من الأنظمة الأخرى.

التعديلات الخارجية تشمل صدام أمامي جديد ومصابيح ضباب جديدة ومصابيح بتصميم داخلي جديد، ومن المؤكد حصولها على خلفية جديدة وخيارات جديدة من الجنوط كذلك. من حيث الأداء لا نتوقع تغييراً في المحرك الوحيد الذي تتوفر به ماكسيما وهو محرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان، ويرتبط بناقل حركة Xtronic CVT.

ومن جانبه، أكدت نيسان أن ماكسيما 2019 ستصل إلى الأسواق العالمية في شهري ديسمبر ويناير المقبلين.
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