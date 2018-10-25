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مدير مركز طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيح

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:08 م
مدير مركز طيبة للدراسات: ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيح
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رقية جمال
 
قال الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات، إن ربط التطرف بالدين الإسلامي ليس صحيح.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن هناك منظمات تقوم باعمال إرهابية تنفذ تعليمات الإنجيل واليهودية والمارنج وغيرهم، مشددًا على أن الغلو في مكافحة التطرف يجعلنا نقوم بالعكس، فمكافحة التطرف بضرب الثوابت الدينية خطأ شديد، مثلما من يدعو لخلع الحجاب، او مساواة الذكر بالأنثي في الميراث.

وتابع، أننا اوكلنا مكافحة التطرف، لمن هو ليس له علاقة بالزهر الشريف، فالشباب الآن مذبذب ومشوش، مؤكدًا أن هناك حملة مسعورة على الأزهر الشريف، ولابد من دعم الأزهر ضد هذه الحملة.
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