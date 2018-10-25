طنطا يتعادل مع الأوليمبي في مباراة مثيرة (صور)

تعادل نادي طنطا بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، سلبيا مع الأوليمبي الذي يقوده علاء نوح فنيا، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بالجولة الثامنة علي ملعب نادي طنطا ضمن مواجهات القسم الثاني بالمجموعة الثالثة بحري.













شهد الشوط الأول ضعف أداء طنطا، وإنحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، و قام عبدالناصر محمد بتغير فني لمحمد شيكا لاعب طنطا ونزول عبدالرحمن الدح في الدقيقة 13.













وكان الأوليمبي أشد خطورة بهجمتين خطيرتين علي مرمي اسلام طارق الذي تألق في الشوط الأول، كما حرمت العارضه فريق الأوليمبي من إحراز هدف في نهاية الشوط الأول.













وكان الأوليمبي الاقرب الي الفوز، خلال أحداث الشوط الثاني، كما حاولا لاعبي طنطا إختراق دفاعات النادي السكندري دون جدوى.













وخاض طنطا اللقاء بتشكيل ضم كل من اسلام طارق، وعلاء البدري، ومحمد العشري، وسليمان عبدربه، ومحمد الشاذلي، ومحمد شيكا، ومحمد اسعد، وحسام غالي، واحمد قطاوي، ومحمد مودي، وميدو جمال، وفي البدلاء السيد الصاوي، ومحمد جوده، ومصطفي امين، ونادر فؤاد، وعلاء كمال، وإبراهيم فرنسا، وعبدالرحمن الدح.













بينما جاء تشكيل الأوليمبي كالتالي : هاني جمال، وسيد جاد، وكريم يكن، ومحمد سعيد، ومحمد رجب، ومراد رجب، وطه ابراهيم، وخالد الشيخ، وهاني السيد،





ورزق عبدالحليم، وحسام جلال، وتواجد بين البدلاء عادل يحيي وكريم عصمت، وماهر عبده، واسلام جمال، واسلام رمضان، استيقن اشلي، ومروان شاهين.













وأدار المباراة محمد معروف حكما، وعاونه هاني العراقي، ومحمد الغزالي، وسيد عبيد، وجاء هشام صديق مراقبا عن الحكام، وأحمد عبدالشافي مراقبا عن لجنة المسابقات.



