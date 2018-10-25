شادي محمد يظهر في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حضور شادي محمد لاعب النادي السابق.









وتواجد قائد الأهلي السابق في مران الفريق الأحمر لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الوصل الإمارتي، ولتهنئتهم عقب التاهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية أبطال العرب.



