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ضبط مأذون شرعي وبحوزته 52 عقد زواج عرفي لقاصرات بالبحيرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:24 م
ضبط مأذون شرعي وبحوزته 52 عقد زواج عرفي لقاصرات بالبحيرة
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت إدارة إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من ضبط مأذون شرعي يقوم بتحرير عقود زواج عرفية لقاصرات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام مأذون شرعي، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، بتحرير عقود زواج عرفية لقاصرات، واتهام أحد الأشخاص "عامل" له بقيامه بتزويج ابنته "سن 17" بموجب عقد زواج عرفي ورفض الزوج نسب الطفله له، واستخراج شهادة ميلادها بموجب إخطار الولادة، وحصوله من الزوج ووالد الفتاة على إيصالات أمانة على "بياض".

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على "52 عقد زواج عرفي تحمل بيانات فتيات قاصرات، 18 وثيقة تصادق على زواج محررة بتواريخ لاحقة للعقود العرفية وعقب إتمام السن القانوني للفتيات -بعضها خالي البيانات- شهادات فحص لراغبي الزواج منسوب صدورها للعديد من مديريات الشئون الصحية، دفتر مأذونين مدون به أسماء وصور شخصية لبعض الأشخاص دون إثبات  طرفي العقد، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة.

المزيد عن: مأذون شرعي قاصرات عقود زواج زواج عرفي البحيرة
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