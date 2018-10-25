اندلاع حرائق غابات كبيرة شمال اليونان

اندلع حريق كبير فى إحدى غابات الصنوبر فى شبه جزيرة سيثونيا بشمال اليونان، فيما تعوق الرياح القوية عمليات الإطفاء.

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية على موقعها الإلكترونى أن أكثر من 30 سيارة إطفاء هرعت إلى المنطقة منذ الصباح الباكر، مدعومة بطائرة، فيما غطى الدخان سماء المنطقة، كما انقطع التيار الكهربائى وخدمات الاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن نائب عمدة سيثونيا قوله أن الوضع صعب نظرا لهبوب الرياح القوية كما أن النيران مشتعلة بالقرب من سارتى شمالا.

كما اندلع حريق منفصل فى وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب سالونيا ثانى أكبر مدن اليونان والواقعة شمالا وتمت السيطرة عليه.