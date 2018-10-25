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لهذا السبب.. بريطانيا تغرم "فيسبوك" 500 ألف جنيه إسترليني

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:39 م
لهذا السبب.. بريطانيا تغرم فيسبوك 500 ألف جنيه إسترليني
الفيسبوك
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فرضت بريطانيا على فيسبوك غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني على فيس بوك، بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، وفقا لم صرح به المفوض الإعلامي البريطاني.

وتوصل التحقيق إلى أنه في الفترة من 2007 إلى 2014، عالج النظام الأساسي المعلومات الشخصية للمستخدمين بطريقة غير عادلة من خلال منح مطوري التطبيقات حق الوصول إلى معلوماتهم بدون موافقة مستنيرة.

والغرامة هي الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون وقت وقوع الخرق، رغم أن الفضيحة حدثت بعد دخول قواعد حماية البيانات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى حيز التنفيذ، لكان المبلغ أكبر بكثير.

وتعرضت شركات التواصل الاجتماعي للضغط على الصعيد العالمي بعد مزاعم بأن شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" استخدمت بيانات من عشرات الملايين من حسابات "فيس بوك" لتوعية الناخبين ومساعدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.
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