اليمن: الشرعية تحبط هجومًا من 3 اتجاهات على حيس

دحرت قوات المقاومة المشتركة اليمنية، هجوماً كثيفاً شنته ميليشيا الحوثي على مدينة حيس من 3 جهات في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وقال مصدر ميداني بحسب "نيوزيمن"، إن الميليشيات هاجمت مدينة حيس من مرتفعات جبال شمير في شرق المدينة، إلا ان قوات المقاومة المشتركة تمكنت من تحقيق خسائر بشرية ومادية في صفوف المهاجمين.

وتزامن ذلك، بحسب المصدر، مع كسر هجوم آخر من جهتي "وادي نخلة" و قرية "محل الدُّرة" في الجهتين الشرقية والجنوبية.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية، تقوم بقصف الأحياء السكنية في المدينة بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا كعادتهم عقب دحرهم.