"الناتو" يجرى أكبر مناورات منذ الحرب البادرة على حدود روسيا

بدأ حلف الناتو أكبر مناوراته منذ نهاية الحرب الباردة، حيث قام عشرات الآلاف من القوات من 31 دولة باستعراض قوتهم وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

ووفقاً لصحيفة ديلى اكسبريس البريطانية، اليوم أن المناورات المقامة في النرويج والمعروفة باسم "الرباط الثلاثى" تشمل مشاركة 50،000 جندي و 10،000 سيارة و 65 قاربًا.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن التدريبات تبعث برسالة واضحة إلى دولنا وإلى أي خصم محتمل، وأضاف أن الناتو لا يسعى للمواجهة، لكنهم على استعداد للدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد ".

وقال العقيد إيسين كفارفينج في المقر المشترك في النرويج: "إن القوات في موقعها، تقوم بدمج وبدء تدريب على تعزيز العمليات القتالية الكبرى في ساحة المعركة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتعد هذه المناورات الأكبر في النرويج منذ أوائل الثمانينيات، وهي علامة على أن الحلف يريد أن يشحذ دفاعاته بعد سنوات من خفض التكاليف والبعثات القتالية البعيدة.

وتزايد قلق الناتو من روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، وسعت النرويج إلى مضاعفة عدد مشاة البحرية الأمريكية الذين يتلقون تدريبات على أراضيها كل عام، في خطوة انتقدتها موسكو.

ونظمت روسيا الشهر الماضي أكبر مناوراتها منذ عام 1981، وتسمى فوستوك -2018 (شرق -2018)، حيث حشدت 300 ألف جندي في استعراض للقوة بالقرب من حدود الصين التي شملت تدريبات مشتركة مع الجيوش الصينية والمنغولية.

وكانت المناورات الحربية في الناتو تهدف في الأساس إلى إشراك 35 ألف جندي، لكن العدد ازداد في الأشهر الأخيرة، وشمل إضافة حاملة طائرات، وهي يو اس اس هارى ترومان مع حوالي 6،000 فرد.

وقد يؤدي حشد القوات العسكرية الروسية في المنطقة إلى الحد من قدرة القوات البحرية على التنقل بحرية، مما يثير مخاوف الناتو.