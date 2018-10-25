عاجل.. لأول مرة بدل الصحفيين في يد "الأعلى للإعلام"

تسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأربعاء، ولأول مرة، بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحف الحزبية والمستقلة، وجارٍ إنهاء الإجراءات القانونية لتسليمه إلى نقابة الصحفيين للبدء في صرفه السبت أو الأحد المقلبين.





ويتسلم المجلس، خلال أيام، قاعدة بيانات الصحفيين، من الهيئة الوطنية للصحافة؛ ليبدأ في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الشهري لهم، بدلًا من الهيئة.





ويصبح المجلس، هو جهة الصرف الرسمية الخاصة ببدل التدريب للصحف الحزبية والخاصة.





يُذكر أنه فور إصدار قانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن تشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية الثالثة، كانت الهيئة الوطنية للصحافة هي التي تستقبل الشيك الخاص بالبدل من وزارة المالية، وتوجيهه للنقابة كجهة وسيطة للصرف، وبعد إلغاء القانون وإصدار قانون تنظيم الصحافة الجديد في سبتمبر الماضي، تم توكيل تلك المهمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



