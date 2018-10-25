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ترامب وبوتين يناقشان معلومات عن تحكم طائرة أمريكية هاجمت قاعدة حميميم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
ترامب وبوتين يناقشان معلومات عن تحكم طائرة أمريكية هاجمت قاعدة حميميم
طائرة أمريكية
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وكالات
 

أعلن الكرملين أن الرئيسين ترامب وبوتين قد يناقشان معلومات عن تحكم طائرة أمريكية بطائرة دون طيار في إحدى الهجمات على قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

 

صرح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه من غير المستبعد أن المعلومات عن توجيه طائرة استطلاع أمريكية للطائرات بدون طيار، التي قامت بإحدى الهجمات على قاعدة حميميم سيكون لها عواقب سياسية، بما فيها مناقشة الرئيس فلاديمير بوتين لهذا الموضوع  مع الرئيس الأمريكي.

 

وقال بيسكوف في رد على سؤال الصحفيين، هل ستكون هناك عواقب سياسية بعد ورود معلومات عن توجيه طائرة استطلاع أمريكية لطائرات بدون طيار خلال إحدى الهجمات على قاعدة حميميم، وما إذا كان الرئيس بوتين سيبحث هذا مع ترامب: "لا نستبعد ذلك. إنها معلومات تدعو للانزعاج، بلا شك، سيقوم عسكريونا بعمل الاستنتاجات والتحليلات اللازمة… إنها تفاصيل لا يستطيع تقديمها إلا العسكريون".

 

المزيد عن: قاعدة حميميم طائرة أمريكية سوريا ترامب وبوتين الكرملين
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