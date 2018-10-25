بعد صعوده للنهائي..أرقام مثيرة من تاريخ مشاركات الرجاء المغربي بالكونفيدرالية (مُرعب على أرضه)

تأهل فريق الرجاء المغربي رسميًا إلي المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك بعدما تخطي عقبة فريق إنيمبا النيجيري بالتفوق عليه 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة.





وسيواجه فريق الرجاء المغربي نظيره فيتا كلوب الكونغولي في نهائي الكونفيدرالية، بعدما تخطي الأخير عقبة المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.





وتعد هذه المرة الأولي الذي يتأهل فيها الرجاء المغربي لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية منذ انطلاقها عام 2004.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام مثيرة من تاريخ المشاركات السابقة للرجاء المغربي في بطولة الكونفيدرالية:





-شارك الرجاء المغربي 3 مرات في الكونفيدرالية أعوام 2006، 2015، 2018.





-الرجاء رابع فريق مغربي يصعد للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد (الجيش الملكي – المغرب الفاسي – الفتح الرباطي)، وحصدت أندية المغرب 3 ألقاب خلال 4 مشاركات بنهائي البطولة





-لعب الرجاء المغربي 18 مباراة خلال مشاركاته بالكونفيدرالية ( 11 فوز – 3 هزائم - 4 تعادلات)، سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدف





-هذه المرة الأولي في تاريخ الرجاء المغربي الذي يصعد فيها للمباراة النهائية للكونفيدرالية منذ انطلاقها عام 2004.





-خاض فريق الرجاء المغربي 9 مباريات على أرضه خلال مشاركاته السابقة بالكونفيدرالية لم يخسر في أي مباراة ( فاز 6 مباريات – تعادل في 3 مباريات).





-حقق 4 انتصارات متتالية على ملعبه ووسط جمهوره خلال مشاركاته بالكونفيدرالية.





-سجل الرجاء 19 هدفًا علي ملعبه خلال مبارياته السابقة بالكونفيدرالية واستقبلت شباكه هدفين فقط.





-أكبر انتصار حققه الرجاء المغربي في الكونفيدرالية كان علي حساب أدونا ستارز الغاني بنتيجة 6-0 في دور المجموعات للنسخة الحالية للبطولة.