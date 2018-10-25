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تركيا تؤكد: لم يتم العثور على جثة خاشقجي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
تركيا تؤكد: لم يتم العثور على جثة خاشقجي
جمال خاشقجي
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وكالات
 

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن "جثة خاشقجي لم يتم العثور عليها".

 

وتابع أوغلو أن الجثة لم يتم العثور عليها  عليها رغم التحقيقات مع الموقوفين في السعودية.

 

ولفت أردوغان إلى أنه مؤمن بحسن نية الملك السعودي سلمان، "وأؤمن بأنه سيتعاون معنا، وأؤمن بأن إجراء التحقيق من قبل لجنة محايدة شي مهم".

 

وقد اقترح الرئيس التركي، على قادة المملكة العربية السعودية، أن تتم محاكمة المتهمين الثمانية عشر، بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول حيث تمت الجريمة.

 

وقال أردوغان: "أناشد قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، بما أن الجريمة وقعت في إسطنبول، بأن تتم محاكمة الـ18 شخصا المتهمين بمقتل خاشقجي في مدينة إسطنبول".

 

مشيرا إلى أن "هذا اقتراح مهم والإجابة عليه مهمة أيضا، القرار يبقى للسعودية في هذا الموضوع".

 


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