الفالح: تلقينا اعتذارات لاحقاً ممن تغيب عن حضور الـFII

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستظل "جزءا أساسيا" من الاقتصاد السعودي رغم مقاطعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف أن الشركات التي تغيبت عن حضور المؤتمر اتصلت لاحقاً لتعتذر عن عدم حضورها.

وقال الفالح "ستظل أمريكا جزءا أساسيا من الاقتصاد السعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر."

وأضاف الفالح أن قيمة الصفقات الموقعة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بلغت 56 مليار دولار.

وقال الفالح في تصريحات بثتها قناة الإخبارية "تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار" مضيفا أن الشركات الأمريكية شكلت معظم الصفقات الموقعة خلال المؤتمر.