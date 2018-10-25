ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الفالح: تلقينا اعتذارات لاحقاً ممن تغيب عن حضور الـFII

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:28 ص
الفالح: تلقينا اعتذارات لاحقاً ممن تغيب عن حضور الـFII
وزير الطاقة السعودي
طباعة
الفجر السعودي
 

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستظل "جزءا أساسيا" من الاقتصاد السعودي رغم مقاطعة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

 

وأضاف أن الشركات التي تغيبت عن حضور المؤتمر اتصلت لاحقاً لتعتذر عن عدم حضورها.

 

وقال الفالح "ستظل أمريكا جزءا أساسيا من الاقتصاد السعودي لأن ما يربطنا من مصالح أكبر مما يتم إضعافه من خلال الحملة الفاشلة لمقاطعة المؤتمر."

 

وأضاف الفالح أن قيمة الصفقات الموقعة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بلغت 56 مليار دولار.

 

وقال الفالح في تصريحات بثتها قناة الإخبارية "تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار" مضيفا أن الشركات الأمريكية شكلت معظم الصفقات الموقعة خلال المؤتمر.

 

المزيد عن: وزير الطاقة السعودي مؤتمر مستقبل الاستثمار خالد الفالح السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 12:20:06 PM