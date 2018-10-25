عاجل.. إغلاق بوغاز البرلس وتعليق حركة الصيد لسوء الأحوال الجوية

تسببت سوء الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، في إغلاق بوغاز البرلس وتعليق الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وكذلك بالبحر المتوسط؛ بسبب ارتفاع الأمواج.



كما تسببت شدة الرياح في عدم تمكن الصيادين ومراكبهم من دخول البحيرة أو ممارسة مهنة الصيد؛ بسبب غلقها وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، ورست نحو 500 مركب.



من جانبه، أكد العميد يسري الجندي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، انه تم وقف حركة الصيد اليوم، وحتى استقرار الاحوال الجوية، أن أصحاب المراكب يحجمون عن الصيد لسوء الأحوال الجوية، لشدة الرياح.



وتعرضت محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المدن والمراكز.