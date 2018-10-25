ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. إغلاق بوغاز البرلس وتعليق حركة الصيد لسوء الأحوال الجوية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
عاجل.. إغلاق بوغاز البرلس وتعليق حركة الصيد لسوء الأحوال الجوية
تعليق حركة الصيد
طباعة
سمر بسيونى
 
تسببت سوء الأحوال الجوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، في إغلاق بوغاز البرلس وتعليق الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة، وكذلك بالبحر المتوسط؛ بسبب ارتفاع الأمواج.

كما تسببت شدة الرياح في عدم تمكن الصيادين ومراكبهم من دخول البحيرة أو ممارسة مهنة الصيد؛ بسبب غلقها وارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، ورست نحو 500 مركب.

من جانبه، أكد العميد يسري الجندي، مدير ميناء الصيد بالبرلس، انه تم وقف حركة الصيد اليوم، وحتى استقرار الاحوال الجوية، أن أصحاب المراكب يحجمون عن الصيد لسوء الأحوال الجوية، لشدة الرياح.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على بعض المدن والمراكز.
المزيد عن: كفرالشيخ حركة الصيد بوغاز البرلس بحيرة البرلس اخبار مصر اليوم اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 12:30:03 PM