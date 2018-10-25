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أوليمبياكوس يبحث عن انتصاره الأول أمام أف 91 ديلايلانجي في غياب "كوكا"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
أوليمبياكوس يبحث عن انتصاره الأول أمام أف 91 ديلايلانجي في غياب كوكا
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الفجر الرياضي
 
يتلقي فريق أوليمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا مع نظيره أف 91 ديديلانجى لوكسمبرج، في تمام الساعة 6.55 مساء، على استاد "خوسى بارثيل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

يسعى فريق أوليمبياكوس إلى تحقيق الفوز الأول له بدور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام ريال بيتيس الإسباني بدون أهداف، والهزيمة فى الجولة الثانية أمام ميلان الإيطالى بثلاثة أهداف لهدف.

ويغيب "كوكا" عن اللقاء بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام آى سواتينى فى التصفيات، حيث أثبتت الأشعة إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، ومن المقرر أن يغيب لمدة 4 أسابيع.

ويدخل رفاق "كوكا" لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد نقطة واحد، بينما يتذيل أصحاب الأرض المجموعة بدون نقاط.

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