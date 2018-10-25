ختام فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 3"

أنهت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 3" والذي استمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.





وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.





وتضمنت المرحلة قيام الطائرات والمقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية .





كما نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والروسية أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية.





كذلك دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام كما قامت طائرات الجانبين المصرى والروسي بأسقاط عدد من مركبات القتال التى تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة للتحرك.





وتنفيذ عملية الاقتحام، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بتشكيلات من الطائرات المقاتلة وعناصر المدفعية لإقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.





وألقى قائد قوات المظلات كلمة أشاد خلالها بعمق العلاقات العسكرية المصرية الروسية مؤكدا على أهمية تدريب "حماة الصداقة 3" في دعم علاقات التعاون العسكري وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسي.





من ناحيته، أشاد قائد قوات الإنزال الروسية المشاركة في التدريب بحفاوة الاستقبال والترحيب بجمهورية مصر العربية، ومدى التنسيق والتعاون بين القوات المصرية والروسية موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتجهيز الجيد للتدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.



